Besturen van Wijdemeren gaat niet goed, daarom heeft coalitie nieuwe partner nodig

Juist met het oog op de nabije toekomst vinden de twee het belangrijk dat Wijdemeren de zaken zo goed mogelijk op orde heeft. Als er een fusie komt met Hilversum en/of Gooise Meren dan moet de gemeente alles netjes kunnen overdragen, is hun lezing. Dat kan door de coalitie nu te verbreden.

Nieuwe wethouder

Inmiddels zijn de gesprekken al gestart. DLP en VVD zeggen met alle andere partijen uit de gemeenteraad te gaan praten. Voor hen is het belangrijk dat hun nieuwe coalitiepartner duidelijk aangeeft onder welke voorwaarde(n) zij bereid is om zich aan te sluiten. Deze partij gaat ook een wethouder leveren. Daarbij snappen de twee huidige bestuurderspartijen dat het coalitieakkoord uit 2022 aangepast kan gaan worden.

Half juni moet er meer duidelijkheid zijn. Dan zullen DLP en VVD ook de volgende stappen aankondigen, zo laten zij weten.

Exit

Daarmee is Wijdemeren al de derde Gooise gemeente die de coalitie verbouwt in de periode vanaf 2022. In Hilversum gebeurde dat deze week nog. Daar zijn Democraten Hilversum en de PvdA nu onderdeel van het college, terwijl Hart voor Hilversum exit is.

En in Gooise Meren veranderde de coalitie al heel snel. D66 stapte in oktober 2022 op nadat coalitiegenoot Hart voor BNM ineens fuseerde met de grootste oppositiepartij Gooisch Democratisch Platform. Zij zijn opgegaan in Wij Gooise Meren.