Zeven keer op rij Nederlands Kampioen klimmen, wat is het geheim van Lynn van der Meer?

Van der Meer pakte de titel in 'eigen huis'. Hoewel ze geboren is in Roosendaal, woont ze nu al enkele jaren in Amsterdam. En niet zo maar ergens, aan de Erasmusgracht. En dat zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn in het succes dat ze heeft. "De klimhal hier is op de zesde en ik woon hier ook op de zesde", vertelt ze in Mountain Network Amsterdam. "Eigenlijk is het gewoon de gang uitlopen en ik ben in de klimhal. Het is wel ideaal, vooral in de ochtend, omdat ik hier dan train."

Ze heeft zelfs de sleutel van de hal, waardoor ze altijd toegang heeft tot haar trainingslocatie. "Dat is zeker wel een luxe", geeft ze aan. "Ik ben meestal iets voor 8 uur hier en dan train ik hier van 8 tot 10 in de ochtend. Dan is de klimhal nog niet open."

Kinderfeestje

Inmiddels is ze dus elke dag met haar sport bezig en is ze constant bezig met zichzelf verbeteren, iets wat de jongere versie van haarzelf vast niet heeft zien aankomen. "Ik ben ermee begonnen toen ik acht jaar was, op mijn eigen kinderfeestje", blikt ze terug. "Ik vond dat heel erg leuk."

Aanhaken bij wereldtop

En ze had talent. Dat blijkt, want zeven nationale titels op rij is indrukwekkend. Ze heeft enkele kwalificatierondes voor de Olympische Spelen afgewerkt, maar kwam net te kort om zich te plaatsen voor Parijs 2024.

In Nederland domineert ze, maar internationaal gezien is het aanpoten. De Olympische Spelen in Parijs komen nog net te vroeg, maar er in Los Angeles in 2028 staan, daar werkt ze lachend naartoe. "Voor mij voelt het niet alsof ik er dingen voor moeten laten", vertelt Van der Meer. "Ik ga niet in het weekend uit met mijn vrienden ofzo, dat niet. Ik ben gewoon in de klimhal te vinden en doordeweeks eigenlijk de hele dag. Dat doe ik gewoon graag, maar als ik niet in de klimhal ben, dan ben ik met mijn vriend of mijn ouders iets leuks doen."