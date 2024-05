Avondvierdaagse in Bussum: feestelijke finish, ondanks regenachtige week

Ruim 2.300 kinderen van basisscholen uit Naarden en Bussum stonden, samen met hun begeleiders, vol spanning te wachten op het startschot voor de laatste dag van de avondvierdaagse. Het hele parkeerterrein van zwembad de Zandzee was afgezet en stond vol, met een enorme hoeveelheid fietsen rondom het terrein.

De verschillende basisscholen waren goed te herkennen aan hun vlaggen en de kleuren van de shirts van de leerlingen. Vanwege de donkere wolken aan de hemel, was er nog even de angst dat het ging regenen. Gelukkig bleef het de hele tocht droog, in tegenstelling tot de afgelopen dagen. Op dinsdag moesten veel routes op het laatste moment worden aangepast door 'zwembaden van water' op de looppaden.

Toch beschouwde bestuursvoorzitter Jeroen Weites die dinsdag als het hoogtepunt: "Iedereen was tot op het bot nat geworden. Het was zo leuk om te zien dat alle wandelaars zo positief bleven en het geweldig vonden dat wij er nog steeds stonden."

Kleurrijke tocht

De tocht van 5,5 kilometer begon bij de Zandzee en voerde de deelnemers over de Fransche Kampheide, door het centrum van Bussum en terug naar de Zandzee. Het was een kleurrijke en lawaaierige wandeling. Fanfare bands liepen vooraan en in het midden van de stoet mee en zorgden voor een vrolijke stemming. Achteraan reed een legerwagen met enorme luidsprekers die harde muziek speelden, waardoor de kinderen dansend en zingend meeliepen. Hier en daar werden ook eigen nummers gezongen, waarbij een begeleider de leiding nam en de kinderen deelnamen.

Langs de route stonden verschillende vrijwilligers in opvallende hesjes om het doorgaande verkeer tegen te houden. "Dit soort evenementen draait om vrijwilligers, maar zij hebben ook behoefte aan wat hulp. Ik vind het jammer dat er zo weinig medewerking vanuit de gemeente is", aldus Weites. Het vergt namelijk enorm veel organisatie om de avondvierdaagse tot stand te brengen.

Weites en zijn team begonnen al in september met de voorbereidingen en hebben het uiteindelijk met 47 vrijwilligers en EHBO'ers kunnen regelen. "Het zou doodzonde zijn als deze traditie zou verdwijnen door een gebrek aan vrijwilligers. Je wilt dit door laten gaan, maar dan moet iedereen wel meewerken", vertelt hij.

