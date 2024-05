Alkmaar bereidt zich voor op Kaeskoppenstad, Jan bouwt nieuw spektakelstuk

In de binnenstad van Alkmaar wordt nog hard gewerkt om alles klaar te maken voor het komende weekend. Kaeskoppenstad 2024 staat voor de deur en dit jaar ziet dat er iets anders uit dan bezoekers gewend zijn. De oude bekende duikboot van Drebbel is weer te bewonderen en er bevinden zich door heel de stad heen 750 figuranten die verschillende ambachten uitoefenen en helemaal opgaan in hun rol.

Dit jaar is er een nieuw bouwwerk uit de zestiende eeuw te bekijken. De Zaagmolen van Krelis Lootjes. Bouwer Jan vertelt het een en ander over dit bouwwerk. "Krelis Lootjes is op het slimme idee gekomen om een windmolen aan een zaagmachine te koppelen. En dat laten wij zien", legt hij uit. "We maken grofweg het eerste bouwwerk dat Krelis aan zijn vrouw heeft laten zien."

Zestiende eeuw terug

Jan vindt het jaarlijkse evenement altijd erg leuk. "Mensen verwonderen zich, dat is het leuke", zegt hij. "Je wordt voortdurend verrast en we proberen het einde van de zestiende eeuw echt terug te brengen naar de binnenstad van Alkmaar."

"Het is hartstikke leuk en de bezoekers krijgen op deze manier echt een goed beeld van hoe het leven hier in de middeleeuwen was. De 750 figuranten die door de hele stad verspreid zijn, zijn verkleed en je komt ze overal in de stad tegen. Dat zorgt voor de ultieme ervaring", vertelt Jan.

