Fans Burna Boy krijgen maar 30 procent van hun geld terug na afgelaste show in Arena

"Aangezien wij de artiest verantwoordelijk houden voor de annulering, houden wij hen ook verantwoordelijk voor het betalen van de gemaakte kosten voordat de refunds verder afgewikkeld kunnen worden", schrijft het bedrijf in de mail.

Volgens FYN Productions moest de show gecanceld worden, omdat Burna Boy en zijn entourage bepaalde afspraken niet nakwamen. De organisator zegt gebonden te zijn geweest aan meerdere deadlines: "Om deze deadlines te halen moest de artiest cruciale plannen aanleveren met betrekking tot de productie en is goede communicatie erg belangrijk."

"Ondanks veelvuldige verzoeken en gestelde deadlines door ons en de Johan Cruijff Arena, is het team van de artiest de afspraken en de deadlines niet nagekomen en zijn de plannen niet aangeleverd. Hierom is, in samenspraak met de Arena besloten om de show te annuleren"

Aansprakelijk

Het bedrijf noemt dat 'in de eerste plaats een teleurstelling voor de fans.' "Ook heeft het voor ons als organisator veel kosten met zich meegebracht." FYN Productions wil Burna Boy hiervoor aansprakelijk stellen en dreigt met juridische stappen.

Overigens heeft Burna Boy zelf een andere lezing over de oorzaak van de afgelasting. Kort nadat bekend werd dat de show niet door zou gaan, schreef de artiest op Instagram dat de organisatoren 'bepaalde contractuele verplichtingen' niet zijn nagekomen. FYN Productions noemt dat een 'vals bericht': "Ook voor deze valse berichtgeving houden we de artiest aansprakelijk."

'Geen communicatie'

Medeorganisator Bon Bon Entertainment schaart zich volledig achter het statement van FYN. "Er valt niet te communiceren met de artiest en zijn management", zegt Jim Meyda tegen 3voor12. "Bij zo’n grote show moet je voor een vergunning langs de gemeente, je moet je plannen laten zien. Maar we kregen maanden geen reactie."

Volgens Meyda laat vooral het team rondom Burna Boy het afweten. "Hij kan de groei van zijn roem niet aan. Het is jammer, want ik ken Burna al vanaf dat hij in een busje zat te blowen, maar hier hadden we nooit aan moeten beginnen."

Arnhem

Burna Boy wordt gezien als een van de grootste namen binnen het Afrobeats-genre. Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse show van hem moest worden geannuleerd. Vorig jaar gebeurde dat namelijk al eens in Gelredome in Arnhem. Dat concert werd pas geannuleerd toen de toeschouwers al uren binnenstonden. Het concert werd uiteindelijk een maand opgeschoven.