Jonge vandalen zorgen voor duizenden euro's schade aan lift seniorencomplex Medemblik

"Mijn 83-jarige oma heeft twee slechte knieën en mijn opa van 87 is hartpatiënt", legt Irene uit. "Ze wonen er al jaren, maar ik kan mij al tijden niet meer herinneren dat de lift het goed gedaan heeft. De bewoners hebben eerder ook een brief in de lift opgehangen om de vandalen duidelijk te maken dat de lift er niet voor niets is geplaatst. Zo staat er onder meer dat de ouderen er soms geheel afhankelijk van zijn en niet naar buiten kunnen als de lift buiten werking is."