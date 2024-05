Hijsactie Schipholbrug afgeblazen vanwege voorspelde wind, maar A9 dit weekend toch dicht

Vanwege de voorspelde wind is het werk aan de Schiphpolbrug dit weekend geschrapt. Dat betekent niet dat de afsluiting van de A9 van de baan is. Omdat er ook andere werkzaamheden tussen Badhoevedorp en Holendrecht worden uitgevoerd, is dat deel van de snelweg van vanavond tot maandagochtend vroeg alsnog in beide richtingen dicht. Bovendien moet Rijkswaterstaat een nieuw weekend plannen om het brugdek alsnog in te hijsen.