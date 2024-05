Jeroen en zijn draaiorgel belaagd door groep van dertig kinderen

Met zijn draaiorgel is Jeroen van Baden uit Alkmaar een graag geziene gast op markten en evenementen in West-Friesland. Nadat hij eerder die dag de opening van de nieuwe Buurtkamer bij het Nassaupark in Bovenkarspel bijwoonde, stond hij 's avonds voor de Avond4Daagse op het Boerhaaveplein.

Daar gaat het bijna mis, vertelt hij. Meerdere kinderen proberen met stokjes het bladgoud van zijn orgel te schrapen. "Gelukkig kon ik het op tijd zien en ingrijpen. Bij een volgende groep wandelaars gebeurde het weer. De kinderen met groene en oranje shirts waren het meest heftig", blikt Van Baden terug. "Ik moest ze echt op afstand houden. Het is jammer dat de avond zo moet eindigen."

In shock

Van Baden geeft aan dat hij zoiets nog nooit eerder heeft meegemaakt. "Het was echt extreem. Ik moest mijn orgel met hand en tand verdedigen tegen zo'n 30 kinderen", vertelt hij. "Ook trekken ze planten uit de naastgelegen bloembakken eruit en gooien die tegen het orgel. Daarbij hebben ze twee reclameborden gesloopt van de supermarkt. Ik was echt in shock toen ik naar huis reed."

Een dag later vertelt Van Baden dat zijn draaiorgel gelukkig geen schade heeft opgelopen. Hij prijst het werk van de organisatie en verkeersregelaars. "Zij deden hun stinkende best. Stuk voor stuk zijn het toppers. Ik hoop voor iedereen dat de laatste avond positief verloopt en wil het voorval hiermee achter me laten."

Klachten stapelen zich op

Ook de organisatie van de Avond4Daagse is geschokt door wat er is gebeurd. "Waarom zijn er geen ouders die hun kind in de gaten houden?", vragen zij zich af in een bericht op Facebook. "Moeten wij nou echt beveiligers gaan neerzetten omdat ouders en begeleiders alleen meelopen voor de gezelligheid?"

Volgens de organisatie is het niet alleen misgegaan bij het draaiorgel. Ook zijn kinderen meerdere keren de weg opgerend, werd er belletje geleld bij bewoners langs de wandelroute en zijn er wandelaars geweest die de rood-witte afzetlinten genegeerd hebben. Daarbij stelt een vrouw uit het dorp dat één van de wandelaars bij haar in de voortuin heeft staan plassen. "De klachten stapelen zich weer op", schrijft de organisatie.

De organisatie hoopt dat het restant van de wandeltochten zonder problemen verloopt. Zo roepen ze iedereen op om zich aan de regels in het verkeer te houden en kinderen in de gaten te houden. "We hebben voor de laatste avond nog een verrassing geregeld. Maar als blijkt dat kinderen zich opnieuw misdragen, zijn we genoodzaakt dit af te blazen."