Onderwateronderzoek naar Texels wrak hervat: wat ligt er nog meer verborgen?

Coenen heeft ontzettend veel zin in het onderzoek. "Het is ontzettend leuk en heel gaaf. Ik word hier heel blij van. Dit is net even iets meer dan andere onderzoeken, want er is veel aandacht voor en er ligt iets meer druk op. Er zijn sterke vermoedens dat bepaalde constructies van het schip nog intact zijn. "

Erotische poederdoos

Ook op Texel wordt met belangstelling uitgekeken naar het onderzoek. Teunis van den Bor is één van de Texelse duikers die tot 2016 op het Palmhoutwrak heeft gedoken. Hij haalde onder meer een 'erotische poederdoos' naar boven. "Het was heel bijzonder. Je duikt in een tijdcapsule uit 1640 waarin je dan rondzwemt." Omdat het onderzoek naar het Palmhoutwrak een politieke opdracht is, uitgevoerd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, zal Van den Bor zelf niet meer zo dichtbij komen. "Ik ben wel reuze benieuwd wat ze daar nog gaan vinden."