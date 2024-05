René exposeert Felix de Kat in Haarlem: "Mickey Mouse is Felix met ronde oortjes"

De jaarlijkse Stripdagen in Haarlem staan weer voor de deur. Overal in de stad zijn dit weekend strips en hun tekenaars te vinden. De allerkleinste striptentoonstelling is in het Kleinste Museum van Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht. Striptekenaar René Windig, bekend van de strip Heinz, exposeert daar een deel van zijn Felix de Kat-verzameling. Een ongekend populaire kat tijdens de vorige eeuw.