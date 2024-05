Wéér vier luchthavenmedewerkers vast voor drugshandel via Schiphol

Een woordvoerder van de Douane zei toen tegen NH dat hij smokkel van zo'n hoeveelheid harddrugs in koffers tijdens zijn dienstverband 'nog niet eerder had meegemaakt'. Dat er een luchthavenmedewerker voor de smokkel was opgepakt, verbaasde hem minder. Dat heeft vooral te maken met de strenge beveiliging van luchthavens. "Daarom heb je meestal echt mensen aan de binnenkant nodig."

Die aanhouding van de 48-jarige man was voor FNV reden om te pleiten voor hoger loon en meer vaste contracten voor luchthavenpersoneel. Hoewel niet bekend is voor welk bedrijf of in welke branche die verdachte werkzaam is en welke functie hij heeft, is zijn aanhouding voor de vakbond tekenend voor de invloed die criminelen, zoals de deze week opgepakte 'luchthavenmakelaar', kunnen hebben.

(Te) lage lonen en flexibele contracten

Omdat lang nog niet al het personeel op de luchthaven een 'toereikend loon' verdient, krijgen criminelen makkelijker voet aan de grond, stelt FNV. Daarvoor baseert de vakbond zich op een onderzoek in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer uit 2020.

Daaruit bleek onder meer dat tijdelijke contracten of uitzendwerk het voor luchthavenpersoneel verleidelijker kan maken om met criminelen in zee te gaan. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat onderzoek nog steeds actueel. "Gebrek aan

binding wordt gezien als een indicator om mogelijk meer vatbaar te zijn voor

criminele voorstellen."