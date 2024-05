Hakim zoekt verhalen, en vindt de mensen om hem heen

"Wat is het verhaal van de mensen die we dagelijks tegenkomen op straat? Hoe denken zij over Nederland, en wat kunnen we leren van elkaar? Ik liep al heel lang rond met het idee om daar een serie over te maken," vertelt Hakim Traïdia.

Hakim, vooral bekend door zijn rol in Sesamstraat, is schrijver, regisseur, theater- en filmmaker. In de achtdelige serie gaat hij in gesprek met mensen met verschillende culturele achtergronden: röntgenlaborante Ingrid uit Suriname bijvoorbeeld, straatjournaalverkoper Mohammed uit Burundi, nachtportier annex kunstenaar Mohbra uit Algerije, en natuurarchitect Gabriela uit Bolivia.

"We zijn allemaal een stukje van elkaar"

Hakim werd zelf in Algerije geboren en kwam in de jaren 80 naar Nederland. Alle verhalen die voorbijkomen in de serie zijn ook een deel van hem, zegt hij. "Illegaal in Nederland zijn, hier naartoe komen om een betere versie van het leven te maken; dat heb ik ook meegemaakt en gedaan. Ik ben al die mensen. We zijn allemaal een stukje van elkaar, een onderdeel van de grote puzzel."

Hoe mooi zou het zijn als mensen na het kijken van van de serie zelf ook in gesprek gaan met iemand uit het buitenland, zegt Hakim. "Met een buurman bijvoorbeeld. Gewoon, om meer te weten te komen van elkaar. De goeie kanten van elkaar te leren kennen."

Grote dromen

Het project gaat de theatermaker nauw aan het hart. En er is altijd wel één verhaal dat bijblijft, dat blijft kleven. Hakim: "Mohammed vertelde me over zijn dromen. Hij vertelde dat hij heel graag een rijbewijs wil hebben. Dat is een kleine droom, zei ik. Hij zei: voor jou is dat een kleine droom, maar voor mij een hele grote. Dat vond ik zo mooi, hoe hij dat op een bijna kinderlijke manier zei. Dat heeft me zo geraakt."

De serie mag dan af zijn, Hakim is zelf nog lang niet klaar. "Ik heb de smaak te pakken. Tijdens het filmen dacht ik: ik wil het verhaal van nog wel duizend anderen vertellen. Met diepgang, maar ook met humor. Verhalen zijn alles wat we hebben."