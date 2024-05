Show Nicki Minaj komende zondag in Ziggo Dome afgelast

"Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen week is de Nicki Minaj show van 2 juni in Ziggo Dome Amsterdam afgelast. Kopers ontvangen het aankoopbedrag automatisch terug."

De Amerikaanse rapper werd afgelopen zaterdag op Schiphol aangehouden om drugsbezit, toen ze met een privévliegtuig naar Manchester wilde vliegen. Na enkele uren in een cel op de luchthaven te hebben doorgebracht, werd ze laat in de avond weer vrijgelaten na het betalen van een boete.

De zangeres stond ook vorige week donderdag in de Ziggo Dome in het kader van haar Pink Friday 2 World Tour. Dat concert begon pas rond 22.45 uur, ruim tweeënhalf uur later dan de officiële aanvang van de show.