Tweede optreden van Nicki Minaj in Ziggo Dome gaat niet door

Waarom het concert niet doorgaat is vooralsnog onduidelijk. Afgelopen vrijdag trad de rapper ook op in de Ziggo Dome voor haar Pink Friday 2 World Tour, maar verscheen ruim tweeënhalf uur later dan gepland op het podium.

Mojo: concert vooralsnog niet gecanceld

Concertorganisator Mojo laat een De Telegraaf weten dat het concert van Minaj vooralsnog niet gecanceld is. "De geruchten gaan inderdaad, maar het plan is dat de show gewoon doorgaat. We staan nu in contact met Nicki’s management", zegt een woordvoerder tegen de krant.

Op zaterdag werd ze op Schiphol aangehouden. Ze wilde op dat moment in een privévliegtuig naar Manchester vliegen, maar had tientallen joints in haar tas. Na het betalen van een boete van 350 euro mocht ze alsnog vertrekken.

Het concert dat de rapper die avond in Manchester zou geven ging vanwege de aanhouding niet door. De zangeres zegt op de luchthaven racistisch te zijn bejegend, maar daar was volgens Koninklijke Marechaussee geen sprake van.