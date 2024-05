Op de stoel van de bondscoach: Peter van der Zwaan van Ilpendam

"De poule komen we als nummer twee achter Frankrijk wel door", voorspelt Van der Zwaan. "De achtste finale is te doen, maar daarna is de kwartfinale het eindstation voor Oranje."

Duitsland grote favoriet

"Er zijn gewoon te veel goede ploegen die meedoen aan het EK. Voor mij is Duitsland by far de beste ploeg. Ze hebben inderdaad een mindere voorbereiding gekend op dit toernooi, maar ze beschikken wel over een enorme wilskracht en het zijn echte toernooivoetballers. Plus ze hebben het thuisvoordeel. Bij Frankrijk mis ik wat gretigheid, ik heb het gevoel dat zij op hun retour zijn."

