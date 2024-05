Ivana (22) na wereldkampioen bankdrukken klaar voor meer

"Het is een geweldige prestatie", vertelt een trotste vader Frank Vogel in de aankomsthal van Schiphol. "Ze is pas vorig jaar september begonnen met bankdrukken. Haar vriend zei dat ze toen al beter presteerde dan de huidige kampioen. Met het NK won ze overtuigend en toen vroeg de bondscoach of ze aan het WK wilde meedoen. Dat is toch heel bijzonder voor zo'n jong meisje."

Schor

Zus Shannah is ook supertrots op haar jongere zus: "Ik heb mijn stembanden schor geschreeuwd, zodat ze het misschien zou horen."

Het hartelijke ontvangst op Schiphol van wereldkampioen Ivana - met gouden medaille - en beelden van de wedstrijd zie je in onderstaande video.