Vurige wens Obdammers gehoord: kermis keert terug naar centrum

Vanwege de vurige wens van veel Obdammers om de kermis ook dit jaar in het centrum te houden, zijn ze alsnog overstag gegaan. Uit een eerdere enquête die de gemeente had rondgestuurd kwam naar voren dat ruim 85 procent van de Obdammers die de vragenlijst hadden ingevuld, het liefst zien dat de kermis weer terugkeert naar de Dorpsstraat. Tot groot genoegen van kartrekker Ilonka, die zich hiervoor hard maakte. "Hartstikke leuk nieuws!", reageert ze. "De kermis hoort gewoon thuis in het centrum, dus dit is een mooie oplossing."