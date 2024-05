Bijna 18 jaar cel geëist tegen Mijntje B. voor doodschieten van haar man Martin Griep

Het OM hoopte dat P. dit keer meer zou verklaren over wat er zich precies heeft afgespeeld. En zegt daarover: "Ik ben ervan overtuigd dat hij meer weet dan doet voorkomen. Wel heeft hij voor het eerst verklaard dat de vrouwelijke verdachte bij het slachtoffers is weggegaan toen hij nog niet dood was en ze de huls heeft meegenomen. Maar over het waarom en wat er precies is gebeurd, verklaart hij niet."

Vrijspraak

Zowel de advocaat van Mijntje B. als die van Marcus P. eisen vrijspraak. Het OM wil daar niets van weten: "Mijntje B. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor haar afschuwelijke daad. Ze verzint het ene verhaal na het andere. Ik reken haar dat zwaar aan."

Vinden ook haar kinderen. Door alles wat er gebeurd is, is het gezin verscheurd. "Het is confronterend om je moeder daar te zien, maar het is wel de plek waar ik haar wil zien", aldus een van hen.

Zelf gaf Mijntje B. aan euthanasie te willen plegen als ze wordt veroordeeld. Dat deed ze al eerder tijdens een zitting in 2021. "Het was al met al weer een show waar je u tegen kan zeggen", vertelt een dochter.

"Maar ook heftig en slopend voor ons. Het is onverteerbaar om leugen op leugen aan te moeten horen. We zijn tevreden met de eis en hebben alle vertrouwen in de uitspraak.