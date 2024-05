Interview Halsema twee keer onderbroken, veel politie buiten de Stopera

Het interview, dat om 16.10 uur begon, werd na een kwartier voor het eerst onderbroken door toeschouwers die in de zaal zaten. De studenten werden in eerste instantie door beveiligers de deur gewezen. Halsema vroeg de demonstranten om alsnog te blijven, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. "Dit heet Room for Discussion en het is jammer dat jullie geen discussie willen", aldus Halsema.

Zo'n vijf minuten later werd het interview een tweede keer onderbroken toen het brandalarm afging. Omdat het om loos alarm bleek te gaan, kon het interview na twee minuten later vervolgd worden.

Buiten de Stopera staan tientallen activisten te protesteren. Ze hebben gehoor gegeven aan een oproep van actiegroepen Amsterdam Encampment en AUFree Palestine, die eerder vandaag een lawaaidemonstratie aankondigde. De demonstranten protesteren tegen wat ze 'Halsema's medeplichtigheid aan de genocide noemen'. De politie heeft uit voorzorg veel agenten rondom de Stopera opgesteld.

Room for Discussion

Het interview met Halsema trekt veel aandacht vanwege de studentenprotesten waarbij meerdere UvA-locaties werden bezet en vernielingen werden aangericht. Vanuit de demonstranten is er veel kritiek op het geweld wat de politie daarbij gebruikte. Ook zijn ze boos op de burgemeester, die als onderdeel van de driehoek medeverantwoordelijk is voor het ingrijpen van de politie.

Room for Discussion wordt normaal gesproken bij de UvA georganiseerd, maar om veiligheidsredenen wordt het interview nu in het stadhuis gehouden. Gisteren schreef Halsema in een verklaring dat er signalen zijn 'dat het gesprek met studenten gekaapt zou kunnen worden'. Er mogen maximaal 50 toeschouwers komen. Wie het interview wil bijwonen moet zich vooraf hebben aangemeld. AT5 zendt het interview live uit.