Handballers Aalsmeer op drempel van landskampioenschap

Wai Wong is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach van Aalsmeer. Hij was jarenlang de assistent van Bert Bouwer en nam het vorig jaar van hem over. "Bert is nog elke thuiswedstrijd aanwezig en wij hebben veel contact. Dat gaat dan meer over de jeugdopleiding. Met de tactiek bemoeit hij zich niet."

Wegvallen international

International Samir Benghanem is maanden afwezig vanwege een zware knieblessure. In eerste instantie zou je denken dat dat grote invloed zou hebben op het seizoen van Aalsmeer. "Ik denk dat wij dat boven verwachting hebben opgevangen. De andere cirkelloper is een jonge jongen (Armando Besseling red.). Dan is het altijd even afwachten hoe hij dat zo'n heel seizoen doet. Tot nu toe heeft hij dat meer dan goed gedaan."