Canadese familie van veteraan reist naar Obdam voor emotionele ontmoeting met legerjeep

Buck Cyr keerde na de oorlog terug naar Canada, bleek een groot ijshockeytalent en maakte naam in de sport. Uiteindelijk overleed hij op 95-jarige leeftijd. Enkele jaren voor zijn overlijden bezocht hij samen met zijn dochter Phyliss al veteranendagen, maar 'zijn' jeep kwam hij nooit tegen. Wat hij daar precies mee bedoelde, wist ze toen nog niet, want over de inscriptie had hij niet verteld.

'Beste plek'

Toen ze dat, via Nick, hoorde, viel alles op zijn plek. "Ik zie het zo voor me dat hij dat deed", aldus Phyliss. "Hij zou de hele tijd aan het lachen zijn." Door het stuur vast te houden voelt ze zich weer even verbonden met haar vader en eigenlijk zou ze best graag wegrijden in de jeep.

"Ik zou dat heel graag willen en ik zou ook graag het stuur in mijn koffer stoppen en meenemen naar Canada", vertelt ze. "Maar ik weet dat het in Nederland thuishoort, hier vocht hij in de oorlog. Wat mij betreft, is deze jeep op de beste plek en in de beste handen, bij Nick en zijn familie."