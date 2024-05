Extreme regenval bedreigt Opperdoezer Ronde, is de pieper nog te redden?

Om de aardappels van dit seizoen te redden hebben ze in Opperdoes met een graafmachine een grote greppel gegraven. Daar moet het water in weglopen. Of de reddingsactie de aardappels ook echt van de verdrinkingsdood redt is nog maar de vraag. Teler Zwaan houdt nog een kleine slag om de arm: "Het is afwachten, want het is nu nog steeds kleddernat. De echte schade zie je pas na verloop van tijd."

Het lijkt nog ver weg, maar voor 1 oktober van dit jaar moeten alle piepers gerooid zijn (zie onderstaand kader). Voor de Opperdoezer Ronde is dat doorgaans geen probleem, het is namelijk een vroeg ras. Zwaan legt uit: "De aardappelen zijn daarom altijd ver voor die tijd de grond uit."