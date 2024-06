Toekomst van de boeren verdeelt Noord-Holland blijkt uit onderzoek

Geen anti-boer-sentiment

Met zijn bedrijf zit Ter Beek in Muiden vlak bij de hoofdstad, maar hij merkt niets van een anti-boer-sentiment bij hem in de buurt. "Het tegenovergestelde is juist het geval. Wij bereiken best wel wat burgers en dan leggen we onze kant van het verhaal uit. Dan is er juist heel veel begrip voor ons. Als je maar de tijd neemt om uit te leggen hoe het zit, zie je dat mensen dat wel snappen."

De veehouder kijkt dan ook met vertrouwen naar de komende Europese Verkiezingen. "Ik denk dat de verkiezingen voor meer realiteitszin gaan zorgen in Europa. Het is niet dat we niet willen meewerken, maar de huidige maatregelen schieten hun doel voorbij." Ter Beek heeft er vertrouwen in dat het voor de boeren goed gaat aflopen. "Het is in ieders belang dat het met de boeren goed gaat, want dan is er genoeg voedsel. Dan gaat het met iedereen goed."