Stemmen voor Europa is ook stemmen over bomenkap en natte duinvalleien

In Schoorl vind je de invloed van Europa onder meer terug in open heidegebieden en natte duinvalleien. De boswachter neemt ons daarom mee naar de Zwarte Blink. We treffen het met een zonnige middag in de duinen. Desondanks gaan de laarzen aan, want ook hier staat het grondwater nog altijd extreem hoog. Toch wijst Samuelle naar scheuren in de grond.

"Kijk, als we hier omhoog lopen richting het uitkijkpunt, zie je het droger worden. Terwijl verderop het fietspad blank staat. Zo verschillend kan het zijn." We staan op deze plek langs de Schoorlse Zeeweg, omdat hier goed te zien is wat Europa bepaalt in dit natuurgebied.

Dennen rooien

"Hier zie je heel veel soorten duinheide en dikke pakketten mos. En wat we hebben gedaan is zorgen dat die heide open blijft. Er stonden allemaal jonge dennen verspreid; zaailingen van het Leeuwenkuilbos. Die hebben we weggehaald."

"Andere planten krijgen dan meer kans. Nu is dit weer open duin met al die heide en mossen, zoals het bijzondere rendiermos. Maar ook bloemen als het zandblauwtje, zijn ook typisch voor dit gebied. Het is een mozaïek van soorten, die heel dicht op elkaar groeien en de kwetsbare zandhagedis profiteert enorm in deze omgeving." En er is meer dat Europa graag bewaard ziet.

