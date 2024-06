Einde aan saga rond verwaarloosde Heemskerkse blikvanger?

Bij een windvlaag klapperen de hekken die de parkeerplaats afzetten en het pand wordt overwoekerd door onkruid. Bewoners van de Winterkoning ergeren zich er enorm aan, maar een vooruitzicht hebben ze niet.

"We hebben geen idee waar we aan toe zijn", zegt Les, die tegenover het pand woont. "Laatst kwamen er mensen kijken, maar die mochten er niks over zeggen. We willen gewoon dat er iets komt, al is het tijdelijk, en dat het wordt onderhouden! Het gras doen ze één keer per jaar, maar dat is natuurlijk zo weer terug."