Vrouw door man belaagd in Opmeer, politie zoekt getuigen

De vrouw liep op de Aardebaan toen zij ter hoogte van de parkeerplaats plotseling werd belaagd door een onbekende man. De vrouw wist op een moment te ontkomen en de politie te waarschuwen. Zij hebben onderzoek gedaan in de buurt, maar heeft de verdachte niet kunnen vinden.

De politie doet onderzoek naar het zedenfeit en is op zoek naar de verdachte. Om meer te weten over wat er gebeurd is, is de politie op zoek naar de bestuurder van een auto met een lichte kleur die rond 0.30 uur door de straat reed.

Ook heeft de vrouw een signalement doorgegeven. Het zou gaan om een man met blauwe ogen en een grotere neus. Hij had zwarte kleding aan, droeg lange grijze sokken en een zwarte pet met witte letters.