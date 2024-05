Vier mensen uit water Marsdiep gehaald na kapseizen bootje

"Om 12.00 kwam de melding bij ons binnen dat er een bootje is gekapseisd en dat er vier man in het water lag", vertelt een woordvoerder van de kustwacht. Meerdere reddingsboten van het KNRM en de helikopter van de kustwacht gingen naar het Marsdiep. "De vier mensen zijn door de KNRM uit het water gehaald." In Den Helder werden zij weer aan lang gebracht.

De woordvoerder laat weten dat zij niet gewond zijn geraakt, de opvarenden hadden enkel een nat pak. "Het is nog onduidelijk hoe het kon gebeuren dat het bootje kapseisde."