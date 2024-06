Cees start crowdfunding voor inclusieve speeltuin: "Alle kinderen moeten hier kunnen spelen"

Als je in een rolstoel zit, kan je in deze speeltuin nu niet meespelen. "Overal is zand en daaromheen zit hoog gras", vertelt Cees al wijzend. "En er zijn natuurlijk ook geen speeltoestellen voor ze." Jarenlang gaf hij atletiektraining aan kinderen met een beperking, dus het doet hem pijn om te zien dat niet alle kinderen mee kunnen doen.

Toen de Jumbo in Huizen een buurtinitiatief wilde steunen, stond Cees dan ook al snel klaar met een mooi idee. "Alle kinderen hier kunnen spelen. Door inclusieve speeltoestellen te plaatsen en het rolstoeltoegankelijk te maken", vertelt hij. De supermarkt was enthousiast: "Het idee van Cees stak er echt bovenuit", vertelt filiaalmanager Jorrit Altenburg. Daarmee was de eerste duizend euro binnen.

Crowdfunding

De gemeente kan volgens Cees financieel niet bijdragen, ondanks dat ze het een mooi idee vinden. "De speeltuin is nog niet toe aan renovatie, dus daar is helaas geen geld voor beschikbaar", vertelt hij. Maar toch komen ze hem tegenmoet: als hij nog 4000 euro extra verzamelt regelen zij de plaatsing.

Daarom is Cees nu een crowdfunding gestart, die loopt tot eind juni. "Het kan ze zo veel zelfvertrouwen geven als ze even geen hulp nodig hebben en lekker mee kunnen spelen", vertelt hij. "Ik hoop echt dat dit gaat lukken, en dat in het najaar alle kinderen samen kunnen spelen."