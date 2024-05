Waternet houdt op te bestaan: gemeente en waterschap willen organisatie opsplitsen

Na het opdoeken van Waternet komen er twee organisaties, waarvan de één gaat zorgen voor de zogenoemde 'waterschapstaken', zoals sterke dijken, genoeg en schoon water, en de ander voor drinkwatertaken en riolering.

Volgens de opdrachtgevers heeft Waternet jarenlang goed gefunctioneerd, maar zijn er nu een paar grote uitdagingen op het gebied van water en klimaat. "Door de splitsing in twee organisaties kunnen het waterschap en de gemeente beter sturen op hun eigen watertaken."

Onbeheersbare problemen.

Maar de afgelopen jaren bleek de organisatie een andere grote uitdaging te hebben: het beheersen van de administratieve chaos die was ontstaan. Zo werden duizenden Amsterdammers de afgelopen jaren dupe van verkeerde afschrijvingen en onterecht verstuurde aanmaningen van het bedrijf. In oktober vorig jaar concludeerden een onderzoeksbureau en de directie van het bedrijf dat de problemen van Waternet 'onbeheersbaar' waren geworden

In Het Parool zeggen wethouder Melanie van der Horst en dijkgraaf Joyce Sylvester vooral over ‘organisatorische zaken’ is gegaan en te weinig over ‘goed beheer’ van water. "We hebben twee kapiteins op één schip en dat is best complex", zegt Van der Horst. "We moeten constateren dat we onze doelen niet halen."

Hoe de nieuwe organisaties precies vorm moeten krijgen, is op dit moment niet duidelijk. Midden juli nemen het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeenteraad van Amsterdam daarover een besluit. Na een 'uitwerkingsfase' en een daaropvolgend 'uitwerkingsbesluit', is het de bedoeling dat Waternet in 2025 opsplitst.