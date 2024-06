Omwonenden zien wens in vervulling gaan: Ursem krijgt een bos, midden in het dorp

Het is nu nog een leeg weiland, omringd door de kerktoren, het pompstation en de waterzuiveringsinstallatie. Maar dat beeld is over één jaar wel anders. Door een buurtinitiatief worden er op dezelfde plek zo'n 200.000 bomen en struiken geplant. Ook wel een 'dorpsbos' genoemd. "We zijn erg opgelucht en blij. Het was een lange weg ernaartoe", reageert Karin van der Gaast, één van de vrijwilligers.

Het ambitieuze plan voor dit 'groene hart' in Ursem heeft een flink prijskaartje: bijna twee miljoen euro. Dit alleen onder de voorwaarden dat de provincie en het Rijk ook meedoen. Zij betalen meer dan de helft van de kosten. "De provincie heeft veel belang bij een nieuw bos, omdat bomen stikstof opnemen."

De aanleg van dit bos komt ook voort uit de verplichte compensatie van de ruim 12 hectare bos die in het najaar van 2020 in Schoorl is gekapt, benadrukt Van der Gaast. Met een knipoog: "Ze zien gewoon heel graag bomen komen."

Multifunctioneel

Daarmee gaat een langgekoesterde wens van het dorp in vervulling, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Al in 2017 wordt het gemis van een heus bos in Ursem kenbaar gemaakt. Nu bijna alle seinen op groen staan, kan de vlag uit. Ook VVD'er Tinda Kuipers stak haar complimenten niet onder stoelen of banken: "Chapeau voor de lange adem", zei ze toen de gemeenteraad akkoord ging met het plan.

Het doel van de gemeente met het dorpsbos is tweeledig: naast het vergroten van de biodiversiteit, is het ook een plek waar omwonenden lekker kunnen komen wandelen en recreëren.

Maar voordat er überhaupt sprake was van een bos, ging het buurtinitiatief eerst het dorp in om wensen op te halen. Ook kon het plan op voldoende steun rekenen: bijna 90 procent van de omwonenden zag het zitten. "We zijn bij iedereen langs geweest om hun meningen op te halen", blikt Van der Gaast terug. Twee wensen liggen min of meer vast: het huttendorp en de plaatselijke ijsbaan krijgen in het bos een vaste stek. Ook komt er een waterberging, vertelt Van der Gaast. "Die vangt bij hevige regen extra water op en bestrijdt droogte door regenwater vast te houden. Ook kan het de ijsbaan voorzien van water tijdens de wintermaanden."