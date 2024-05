Markant Chinees restaurantschip in Den Helder verkocht: "Een icoon verlaat de stad"

De drijvende Chinees is niet het enige restaurantschip in ons land, weet Mark van Wonderen. "Er is er nog één in Amsterdam, bij de Euromast in Rotterdam ligt er ook nog één. En vroeger had Lobith ook een Chinees restaurantschip, maar die is al verdwenen. Deze in Den Helder is mooi en traditioneel. De kleuren groen en rood komen heel veel voor bij Chinese restaurants. Een icoon verlaat de stad."

Waar het schip nu naartoe gaat en verbouwd wordt, is niet duidelijk. Richard Dieteren van Troostwijk Auctions: "De nieuwe eigenaar zal natuurlijk met Teerenstra in Den Helder, waar het schip nu aan de kade ligt, moeten overleggen. Maar onze informatie is dat het schip daar eind juni vertrokken moet zijn. Toen het hoogste bod bekend was, hebben we het voorgelegd aan de huidige eigenaar en die ging er mee akkoord. Die is erg blij dat het schip nu een tweede leven krijgt."