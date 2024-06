Op deze Hilversumse plek komen mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden samen

Wanneer je binnen stapt, moet het meteen voelen als een warm bad. Het gebouw is versierd met zelfgemaakte kunst en gedoneerde spullen. Alles om er maar voor te zorgen dat je even kan ontspannen en kan ontsnappen.

Ook al is Viore er voor mensen die te maken hebben gehad met kanker, gaat het niet zo vaak over de ziekte. "Wij zien en spreken elkaar al meer dan één jaar en vandaag was toevallig de eerste keer dat we spraken over de ziekte. Dat kwam omdat ik jarig ben en ik niet had verwacht er nog te zijn", vertelt een bezoeker. "Ik kom hier persoonlijk echt voor de fijne connectie en de leuke activiteiten."

Diverse activiteiten

Er zijn verschillende soorten activiteiten bij Viore. Zo kan je creatief aan de slag gaan tijdens het schilderen, meezingen met het koor, maar je kan Viore ook bezoeken om te praten met een gids. Mocht je ergens tegen aan lopen, kan je zo’n gesprek aanvragen.

Verder is er ook een mogelijkheid om je uiterlijk te laten verzorgen bij een specialist. "De medische behandelingen kunnen zowel fysiek als psychisch een grote impact hebben", vertelt Mary Faber. Welke behandelingen er mogelijk zijn is geheel persoons- en situatie gebonden. Zo kan je langs komen voor camouflerende make-up, haarverzorging en een aangepast massage aanbod. "Alles om je zelf weer wat lekkerder in je vel te laten voelen", aldus Mary.