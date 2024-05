Meer ruimte voor fietsers? Haarlem sluit kruising bij station deels af

Vier weken lang kan het autoverkeer dat vanuit Haarlem-Noord komt niet meer rechtsaf het Staten Bolwerk op. En vanaf het Bolwerk mogen auto's niet meer linksaf richting de Kennemerbrug. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets.

Volgens de gemeente wordt het steeds drukker rond het station. Vooral het aantal fietsers groeit snel. Het fietspad vanuit Haarlem-Noord richting het station is eigenlijk te smal voor al dat fietsverkeer.

Breder fietspad?

Onderzoek laat zien dat de verkeerslichten die tijdelijk worden afgesloten toch al relatief weinig worden gebruikt. De meeste automobilisten rijden via de Kleverlaan of Spaarndamseweg. Door de voorsorteerstroken te verwijderen kan het fietspad breder worden. De komende maand moet blijken of het verkeer niet vastloopt.

De proef met de afsluitingen wordt gedaan in het kader van de vernieuwing van het stationsgebied.

Op het onderstaande kaartje zijn de tijdelijke afsluitingen met rode pijlen gemarkeerd.