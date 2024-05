Enorme stankoverlast voor Hoofddorpse wijk Overbos door nieuwe ondergrondse containers

Maar alleen omwonenden die de boel vervuilen, is niet het enige wat de buren zien: "Ik zie vaak genoeg auto's voorbijrijden die kort stoppen, hun zooi naast de container tyfen en er dan linea recta weer vandoor gaan. Dit is toch geen vuilstortplaats?"

De bewoners denken met weemoed terug aan de oude rolcontainers, die in een eigen ruimte stonden onder de appartementencomplexen: "Dat werkte echt prima. Nooit stank, geen muizen, nul overlast. Ik snap dat de gemeente alles graag wil straktrekken met die ondergrondse containers, maar als dat dit tot gevolg heeft? Ik word 's ochtends vroeg gewoon wakker door de meeuwen."

Zijn er dan geen andere oplossingen, zoals extra afvalrondes, om de bewoners van Overbos uit de stank te helpen? "Onze ervaring is dat vaker legen vaak geen zin heeft, omdat de containers dan niet vol zitten", vertelt de woordvoerder van Meerlanden. "Extra vaak het afval ophalen is bovendien symptoombestrijding, want daar los je het dumpen niet mee op."

Singaporese boetes

In Enschede stemde de gemeenteraad onlangs in met boetes voor zwerfafval van wel 1.000 euro, naar Singaporees voorbeeld. Gemeente Haarlemmermeer is nog niet van plan zulke rigoureuze maatregelen te nemen: "Hoge boetes zijn niet per se de meest effectieve aanpak. Bij een overgang naar een nieuwe situatie is het allereerst belangrijk om iedereen te betrekken en goed te informeren over de juiste manier van afval aanbieden."

Wat de gemeente ook doet, totdat de problemen zijn opgelost zitten de buurtgenoten er mee: "Ik maak m'n borst alvast nat voor als het binnenkort echt lang warm wordt. Dan kan ik wel gedag zwaaien tegen lekker in mijn achtertuin zitten met die stank."