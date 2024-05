De auto, vrachtwagen of trein: wie won de tweede A7-race?

Met de voortdurende werkzaamheden aan de A7 en de toenemende files, namen onze verslaggevers opnieuw de proef op de som: wie bereikt het snelst Amsterdam vanuit Hoorn?

Op 8 april, de dag waarop de werkzaamheden aan de A7 van start gingen, deden we dezelfde race. Toen bleek het nog te vroeg, omdat verslaggever Tom zonder enige vertraging via de A7 in een mum van tijd in Amsterdam arriveerde. Nu is dat echter wel anders. Sinds een van de twee overgebleven rijstroken is afgesloten, heerst er elke ochtend een chaos op de A7. Dit kwam ook tijdens onze race duidelijk naar voren.

In de video hierboven kun je zien hoe het onze verslaggevers verging en wie als eerste in Amsterdam aankwam.