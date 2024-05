Piloten meldden vaker 'mayday' op Schiphol

In de eerste vier maanden van dit jaar waren er opvallend veel mayday-meldingen: zes keer vroeg een piloot om een landing te maken vanwege een noodsituatie. Piloten geven alleen mayday-noodmeldingen wanneer de situatie kritiek is en zij niet verder willen vliegen met het toestel.



In 2022 waren er in totaal acht meldingen en in 2023 negen. In 2024 staat de teller nu ook al op acht meldingen. Of het een trend is die zich doorzet, moet nog blijken. Luchtverkeersleiding zegt de afgelopen jaren geen significante toename te zien. Waar in 2018 en 2019 zes keer per jaar werd gemeld, was het aantal meldingen in 2020 iets hoger: acht keer, en 2021 werd negen keer 'mayday, mayday, mayday' bij de toren gemeld.

Tussenlandingen

Over de aard van de meldingen kan Luchtverkeersleiding Nederland niets zeggen. NH ziet in haar eigen berichtgeving dat het gaat om vliegtuigen van verschillende luchtvaartmaatschappijen. In veel gevallen waren de vliegtuigen onderweg naar een andere bestemming en maakten zij een tussenlanding op Schiphol.



Op 8 februari maakte een Boeing 747-400 van One Air die met vracht onderweg was van Londen Heathrow naar Hong Kong een tussenlanding op Schiphol vanwege een probleem met het elektrische systeem. Op 14 februari maakte een Airbus A330 van Sunclass Airlines een tussenlanding op Schiphol door technische problemen.