Nieuw-West krijgt 4 miljoen euro voor veiliger en groener stadsdeel: "Te lang verwaarloosd"

Ook wordt er ingezet op de verbindende factor: er wordt geïnvesteerd in de verbetering van ontmoetings-, speel- en beweegruimte, om bewoners meer mogelijkheden te geven om te bewegen. Nieuw-West wil de sociale cohesie versterken. "We stimuleren de programmering in het Schinkelkwartier om bewoners meer bekend te maken met de nieuwe wijk."

In totaal zullen er vijftig onveilige locaties worden aangepakt, om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Tot slot zullen er een aantal pleinen worden vergroend en zal hier meer (culturele) programmering aan worden geboden.

Volgens de stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West is het cruciaal om de basis in het stadsdeel op orde te brengen. "Voor de besteding van de extra middelen hebben we gekeken naar structurele en zichtbare verbeteringen voor bewoners en ondernemers. We kiezen voor stevige maatregelen in gebieden waar de uitdagingen het grootst zijn."