Alkmaarse overlastflat krijgt forse make-over: "Het zat de mensen tot hier"

"Het zat mensen tot hier", erkent Eelke Pinkhaar, projectleider van woningcorporatie Woonwaard, terwijl hij zijn hand boven zijn hoofd houdt. "Veel flats in de omgeving waren al lang opgeknapt, maar toen kwam er een dure verhuurdersheffing en hebben we de plannen in deze buurt moeten staken. Veel bewoners hadden zoiets van: en wij dan? Ze zijn de afgelopen jaren hun vertrouwen kwijtgeraakt", vertelt hij aan mediapartner Streekstad Centraal.

Overlast hangjeugd

Nu de heffing is teruggedraaid, krijgt De Vooruitgang eindelijk haar opknapbeurt. En dat werd tijd, want de overlast in de flat in Overdie lijkt immens. "Sommige mensen voelen zich niet veilig", zegt Pinkhaar. "Er zijn mogelijk sleutels in omloop bij jongeren die deze flat zien als hun jeugdhonk. Dat eerste gesprek met de bewonerscommissie voor dit project was dan ook pittig. Eerst zien, dan geloven, dachten ze."

Roel Wijnstra woont al bijna 35 jaar in de flat aan de Melis Stokelaan en is lid van de commissie. Hij kan niet wachten tot de renovatie start. Zijn woning is direct naast de tussenhal, waar veel overlast is. "Jongeren klimmen via een kastje naar 1-hoog en dan zijn ze binnen. Daar gaan ze hangen, met fietsen en skates, ze blowen, dat is allemaal niet prettig."

Volgens Roel is de flat met de jaren hun hangplek geworden. En daar komt hopelijk verandering in. De middenentree wordt straks aangepast, zodat jongeren er niet meer bij kunnen, evenals de deuren. Maar er gebeurt nog meer.

Tekst gaat verder onder foto.