Weer een nieuwe speler voor Telstar; Tyrone Owusu komt over van Quick Boys

De 25-jarige middenvelder heeft een contract voor één seizoen getekend met een optie voor nog een jaar. Het is de tweede speler van Quick Boys die overkomt naar de IJmond. Eerder maakte Guus Offerhaus dezelfde overstap.

"Hij is een erg veelzijdige en dynamische speler die op meerdere posities goed uit de voeten kan. Vorig seizoen kwamen we niet tot overeenstemming en we zijn blij dat het nu wel gelukt is", aldus technisch manager Peter Hofstede.

Owusu speelde in de jeugd van ADO Den Haag. Daarna kwam hij uit voor amateurclubs Westlandia, Scheveningen en Quick Boys.