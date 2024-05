Wielrenster Riejanne Markus niet in selectie voor Olympische Spelen

Eerder sprak de huidige Nederlands kampioen tijdrijden uit dat het een droom voor haar is om deel te nemen aan de Olympische Spelen. De renster van Visma - Lease a Bike maakte recentelijk indruk met een tweede plaats in de Vuelta achter winnares Vollering. Ook won ze twee weken geleden Veenendaal - Veenedaal.

Brede top

"Met de brede top aan rensters die Nederland momenteel rijk is, was dat vanzelfsprekend lastig. Deze vier dames complementeren elkaar en hebben absoluut de kwaliteiten in huis om te vlammen in oranje en voor de medailles te gaan. Alle recente successen van de rensters onderstrepen dat. We zien de voorbereidingen met deze ploeg met veel vertrouwen tegemoet en gaan voor niets minder dan goud", aldus bondscoach Gunnewijk.