Boze buurtbewoners eisen actie tegen hardrijders op de Graaf Florislaan

De gemeente Beverwijk heeft laten weten de klachten van de buurt serieus te nemen. De Graaf Florislaan staat op een gemeentelijke lijst van dertien verkeersknelpunten die versneld zullen worden aangepakt. Als voorlopige maatregel beloofde de gemeente eerder al dat er extra snelheidsborden geplaatst zullen worden. Verder zal bekeken worden of het mogelijk is om met verkeersdrempels iets te doen aan de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Graaf Florislaan.

De gemeente voelt echter niets voor een verlaging van de maximumsnelheid naar dertig kilometer, een wens van de actievoerders, omdat dat niet past bij de functie en het karakter van de weg.

Ook het aanleggen van vrij liggende fietspaden vindt de gemeente niet realistisch omdat daarvoor de ruimte ontbreekt.

Vervolg actie

Een dag later kijkt Vazquez tevreden terug op de actie in het gemeentehuis. "In het gemeentehuis groeide de groep nog met een man of tien, dus in totaal waren we in de raadszaal met zo'n twintig buurtbewoners en dat vind ik een goed resultaat."

Verder is hij blij met de toezegging van wethouder Wijmenga om binnenkort een rondje door de buurt te maken om met bewoners de problematiek van de Graaf Florislaan te bespreken.

Verder krijgt de actie tegen hardrijders op de Graaf Florislaan op dertien juli een vervolg. Er wordt dan in de straat waar het allemaal om draait een kleine manifestatie georganiseerd met sprekers en muziek. Bij die gelegenheid zullen ook de handtekeningen worden aangeboden waarmee de buurt de gemeente vraagt om snelheidsbeperkende maatregelen.