Kunstwerken bekende Gooiers brengen recordbedrag op bij veiling

Een ander werk dat veel opbracht, was het schilderij van Jan Damen en Peter Kos. Na een emotioneel verhaal over zijn overleden vader, stelde Damen het werk ter beschikking aan de veiling.

Maar net toen het gekocht leek te zijn, kwam er nog een allerlaatste bieding binnen. Van de schilder zelf. Hij kocht het voor 1000 euro.

Klassieke fout

Tijdens de veiling bleek dat zwaaien naar bekenden gevaarlijk kon zijn. Een dame die haar hand opstak, kreeg van de veilingmeester te horen: "Ja mevrouw, zwaaien kost geld vandaag!" Bieden kon overigens ook online maar de thuiszitters moesten blijkbaar wel over geduld beschikken: de livestream liep namelijk een minuut achter.

Hierdoor visten sommige internetbieders achter het net. Een enkele keer is dit opgelost door het werk opnieuw in de veiling te brengen. Een dame die al een kunstwerk gekocht had, bleek bereid het af te staan aan een hogere online bieder. Het was immers voor het goede doel.

Lokale kunst eerst

Zo ging het er ook aan toe met het kunstwerk van Huizer burgemeester Niek Meijer. Een schilderij dat volgens de begeleidende kunstenares 'volledig uit het hart gemaakt was'.

Het werk deed het goed op de veiling en bracht 500 euro op. Maar even later bleek er nog een hogere bieding te zijn. Het werk kwam opnieuw in de veiling en ging dit keer voor 750 euro weg. Aan een zekere mevrouw Meijer.

Het leek op de veilingavond ook wel of de burgemeesters van Blaricum en Huizen hun best deden, ieder afzonderlijk, om de Huizer kunst in Huizen en de Blaricumse kunst in Blaricum te houden. Beiden deden in elk geval flink hun best tijdens de biedingen. Er is al grappend geopperd om een gezamenlijk museum te openen.