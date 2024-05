Meeste miljoenenwoningen staan in Amsterdam, Diepenbrockbuurt is het duurst

In Amsterdam kent de Keizersgracht het grootste aantal miljoenenwoningen in één straat; bijna 600 woningen. De Keizersgracht staat samen met de Prinsengracht (bijna 500 miljoenenwoningen), Valeriusstraat (ruim 350 miljoenenwoningen), Herengracht (ruim 300 miljoenenwoningen) en de Johannes Verulstraat (ruim 250 miljoenenwoningen) in de top vijf duurste straten in de stad.

Stijging

Onderzoek van Calcasa toont aan dat het aantal miljoenenwoningen in Nederland is in de afgelopen tien jaar van enkele duizenden naar bijna tweehonderdduizend gestegen. Amsterdam heeft in absolute zin de grootste stijging ondergaan. "In de hoofdstad staat op dit moment, met 20.000 miljoenenwoningen, ongeveer 10 procent van het totaal in Nederland. Ter vergelijking: in 2013 stonden nog slechts 4.000 miljoenenwoningen in de hoofdstad."