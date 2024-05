Erg drukke ochtendspits: werkzaamheden en ongeluk zorgen voor flinke files

Ook op het spoor verloopt de ochtendspits niet vlekkeloos. Tussen Amsterdam Centraal en Enkhuizen rijden er minder Intercity's vanwege werkzaamheden. De NS verwacht hinder tot 8.30 uur en in de avondspits tussen 16.45 en 18.45 uur.

Onze verslaggevers nemen vanochtend weer de proef op de som: hoe reis je het snelst van Hoorn naar Amsterdam?

Snelste routes

Om 8.00 uur vanochtend gaan vier teams de uitdaging aan om zo snel mogelijk vanuit hartje Hoorn naar het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid te komen, elk op hun eigen manier.

Verslaggever Tom kiest voor de auto en probeert via de traditionele route over de opengebroken A7 Amsterdam te bereiken. Mischa probeert een andere aanpak en rijdt via de A9. Kelly lift mee met vrachtwagenchauffeur Martin, die over de N247 rijdt en kijkt of het sneller is via de sluiproute. Nina vertrouwt volledig op het openbaar vervoer en neemt de trein.

