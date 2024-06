Bibiane en Willem verloren in paar maanden tijd allebei hun geliefde aan kanker

Zwager Willem kreeg bovenop het verlies van zijn vrouw Maike en zijn zwager André nog meer voor zijn kiezen door de ziekte. "Mijn moeder en een maatje van mij overleden ook nog eens aan kanker binnen dertien maanden. Dus vier mensen die in korte tijd door kanker overlijden. Heftig en nietsontziend."

Wandelen

Jaarlijks sterven er 45.000 mensen aan kanker is ons land. De ziekte is daarmee nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Bibiane en Willem hopen dat wat hun is overkomen, het verlies van hun geliefden en familie, zoveel mogelijk andere mensen bespaard zal blijven. "We hebben inmiddels al zo'n 14.000 euro bij elkaar opgehaald voor onderzoek. Veel mensen leven mee. Dat is heel fijn," aldus Bibiane.