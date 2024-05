Rotondestress en een gehate knip: Aalsmeerders kunnen ei kwijt over verkeersknelpunten

Een andere aanwezige, Peter Schrama, begrijpt niet waarom ze de rotondes niet hetzelfde maken als die in Uithoorn en Hoofddorp. Volgens hem is de oplossing duidelijk en dus schrijft hij op zijn post-it dat de busbaan weer met de rotonde mee moet gaan lopen in plaats van er dwars overheen.

Dat leek tot nu toe geen optie voor de gemeente en provincie Noord-Holland, die de busbaan beheert. Inmiddels worden wel gefaseerd aanpassingen gedaan, zoals duidelijkere bebording en tekens op de weg.

Mijden

Ook Schrama merkt dat veel Aalsmeerders en Kudelstaarters de Burgemeester Kasteleinweg mijden. "Dan gaan ze allemaal over de Stommeerweg en wordt het daar heel druk. Er woont een mevrouw die slecht ter been is en gewoon niet meer kan oversteken."

Dat vermijdingsgedrag komt niet alleen door de rotondes waar een busbaan dwars overheen loopt. Ook de knip - inmiddels een vies woord voor de meeste deelnemers - bij de rotonde met de Zwarteweg veroorzaakt veel ergernis. De knip moet voorkomen dat auto's op de Burgemeester Kasteleinweg rechtdoor de busbaan op rijden, maar regelmatig belanden automobilisten die de situatie niet begrijpen toch op deze baan.

Tekst gaat verder onder foto.