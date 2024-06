Iebel (94) springt elke dag de Noordzee in: "Ik ga door tot de laatste snik"

De club heeft zelf de lijnen uitgezet in zee. Even was het anker zoek na het vorige seizoen, maar alles is weer gerepareerd. "Het is het zeewater hè, er gaat niets boven zeewater. Een zwembad is leuk, maar dit is het. En ja, de groep is gewoon heel erg leuk", zegt Attie Boekholtz die al sinds 1992 lid is van de zwemvereniging.

"Mijn moeder kwam hier in 1936 wonen. Toen waren er twee verenigingen. Een daarvan, Frisse Morgen, was speciaal voor de vrouwen van de marineofficieren. Na de oorlog zijn de verenigingen samen gegaan in Zwemvereniging Marsdiep. Als kind had je hier verder geen zwembad, alleen het bad voor de Marine, dus dan ging je hier zwemmen."

De koffie stroomt ondertussen rijkelijk uit zelf meegenomen thermosflessen. Iebel, die bijna even oud is als de vereniging zelf, denkt nog lang niet aan stoppen. "Je geniet van het water en het is een mooi begin van de dag. Je bent de hele dag fris. Ik ga door tot de laatste snik."