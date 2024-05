Speeltuin Sloterpark maanden langer dicht dan gepland: "Zonde, zoveel kinderen willen spelen"

"Er staan hier wekelijks honderden kinderen die de nieuwe speeltuin willen gebruiken", begint buurtbewoner en vrijwilliger rondom de speeltuin Rosanne. "Het is zo'n mooie speeltuin geworden." De speeltuin heeft een nieuwe vijver en allemaal toestellen daaromheen. Maar er is één probleem: de speeltuin is twee maanden later nog niet goedgekeurd om in gebruik te kunnen worden genomen.

De oorzaak lijkt heel simpel: rondom de vijver is een metalen strip geplaatst om de bak op zijn plek te houden. De gemeente - die het metaal zelf plaatste - vindt het niet veilig genoeg voor de kinderen en geeft de plek daarom nog niet vrij. "Dan moeten ze het toch ook zelf oplossen?", vraagt buurtgenoot Koos wiens kinderen er ook vaak te vinden zijn. Zijn dochters: "We kunnen er soms wel stiekem in."

Toch de toestellen in

Want waar de hekken de hele speeltuin moeten afsluiten, zijn er vaak genoeg stukken hek waar je gewoon doorheen kunt. Koos snapt wel dat al die kinderen dat doen: "Maar het is dus blijkbaar gevaarlijk, en dan moet het opgelost worden. Ik vind het kwalijk dat dit zo lang duurt." Volgens zowel Koos als Rosanne is het simpel; er moeten houten plankjes bovenop, "desnoods maken we die zelf."

De gemeente laat weten dat de keuring van de speeltuin na de renovatie door een onafhankelijk bureau wordt uitgevoerd. De metalen rand zat er voorheen ook al, maar die lag toen meer onder water. Door de afkeuring moet de gemeente aanpassingen doen aan de speeltuin en toestellen, daarom wordt nu contact opgenomen met de aannemer. Later wordt bekend hoelang het nog zal duren.