Honderd kilometer roeien langs de Ringvaart: kontpijn, blaren en zwempartijen

Maar finishen zullen ze, hoe goed of hoe kwaad het ook gaat. Dat is wel duidelijk wanneer NH een aantal roeiers spreekt: "Zodra we eenmaal de Kaag over zijn knallen we hem in een keer door naar Delft. No way dat we dit nog uit handen gaan geven." De laatste roeiers varen inmiddels ter hoogte van Den Haag en hebben nog tot middernacht om over de streep in Delft te komen.