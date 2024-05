Politie waarschuwt toeristen voor vele camperdiefstallen

De campers worden gestolen op onbewaakte plekken in Noord-Holland, zoals bij de boulevard in Egmond aan Zee. De diefstallen vinden sowieso veel plaats in kustgemeenten en andere toeristische plaatsen als Volendam.

De campers van het type Volkswagen California zijn in trek bij de dieven en deze zijn vaak in het bezit van Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers. Deze modellen kosten tienduizenden euro's.

De leden van de internationale verenigingen ADAC, TCS en ÍAMTC zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De politie kan niet zeggen of de boodschap bij iedereen is aangekomen. Wel zijn wijkagenten volgens de politie 'veel alerter' op plekken waar campers staan. Ook vraagt ze iedereen deze zomer te letten op verdachte situaties bij campers op onbewaakte plekken.

Campers vaak gestolen in 2022 en 2023

Dat de politie toeristen nu waarschuwt, gebeurt niet zomaar. Justitie heeft de handen vol aan de diefstallen. De afgelopen twee jaar wordt Noord-Holland geteisterd door een reeks diefstallen, vooral in de zomermaanden.

In Egmond, maar ook andere kustgemeenten als Julianadorp, Zandvoort, Bergen aan Zee en Volendam werden tientallen campers van vooral Duitse en Zwitserse toeristen gestolen. Het 'populairste' model was toen een Volkswagen, goed voor 40.000 tot 50.000 euro.

Vermeende ‘camperbende’

Het is reden genoeg voor justitie om een onderzoek te starten. Onder de naam Harvest wordt er wordt volop jacht gemaakt op de dieven. Al snel komt de politie zeven verdachten op het spoor, die in wisselende samenstellingen veel toeristen zouden hebben gedupeerd. Het gaat om een vermeende ‘camperbende’ uit West-Friesland, met mannen uit onder meer Enkhuizen, Obdam, Zwaag, Hoorn en Abbekerk. Zes van de zeven verdachten zijn inmiddels al door de Noord-Hollandse rechtbank veroordeeld tot een taak- of celstraf.